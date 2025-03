Ficha do jogo 1ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, dia 30 de março, às 18h30 (de Brasília) Local Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

Vasco e Santos se enfrentam neste domingo (30), em duelo válido pela primeira rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão da Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (TV fechada). ➡️ Clique para assistir no Premiere

Confira as informações do jogo entre Vasco e Santos pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X SANTOS

1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, dia 30 de março, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Record, CazéTV e Premiere

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

🔎 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

4️⃣ Quarto árbitro: Rafael Traci (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê Tchê (Jair ou Paulinho), Coutinho, Nuno Moreira, Rayan (Garré) e Vegetti.

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Thaciano; Soteldo, Guilherme (Rollheiser) e Tiquinho Soares.