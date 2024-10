Miguelito pode ser uma solução para o lado direito de Santos; entenda

Miguelito tem atuação brilhante pelo lado direito da Bolívia (Foto: Raul Baretta / Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 17:38 • Santos (SP)

Miguelito, da base do Santos, é o artilheiro da Bolívia nas Eliminatórias da Copa do Mundo e chegou ao seu terceiro gol nos últimos três jogos. Enquanto pelo seu país o jogador brilha como ponta direita, no time de Carille o Menino da Vila foi escalado com mais frequência como armador e não teve bom desempenho. A posição pelo lado direito, que é precária na equipe santista e já foi ocupada por diversos jogadores ao longo do ano, pertence a Otero.

Durante a temporada de 2024, Carille já testou Pedrinho, Weslley Patati, Guilherme, Laquintana, Hayner, Patrick e Serginho como ponta direita. No entanto, ao longo de 30 jogos do Santos pela Série B, apenas contra o Ituano e Coritiba o jogador escalado inicialmente pela direita atuou os 90 minutos de jogo.

O jogador em questão é Otero, que é o atual titular com 18 jogos iniciando a partida, até o momento. A possível solução para a oscilação da posição é o jovem Miguelito. Ao ser escalado como titular e no ataque pelo lado direito, o jogador teve participação nos três gols que resultaram na vitória da seleção boliviana.

Miguelito em ação pelo Santos (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo / Santos FC)

Apesar de até o momento o jovem só ter tido quatro oportunidades de atuar pelo Santos e pela maioria das vezes no lugar ocupado por Giuliano ou pela esquerda, o treinador Fábio Carille já demonstrou interesse ao ver as recentes atuações com diferente função tática durante a Data FIFA e garantiu que dará maior minutagem ao jogador.

Em contrapartida, o capitão do time Giuliano destacou na última entrevista coletiva, após a vitória de 3 a 2 sobre o Mirassol, que Miguelito não tem demonstrado o mesmo futebol nos treinos do que apresenta em campo pela Bolívia. Ainda ressaltou que tem o desejo de que o Menino da Vila tenha melhor desempenho em seu retorno.

- Falta um pouquinho de intensidade, uma questão mental, de preparação. O que ele faz na Bolívia e no sub-20 não consegue fazer nos treinamentos. Quem escolhe é o treinador, mas nós como jogadores temos de ser realistas e falar a verdade. Está fazendo grandes atuações na seleção e merece, porque está se dedicando. Quando voltar, espero que tenha a mesma performance conosco - finalizou o capitão