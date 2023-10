CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> NA FRENTE! Em um lance de bola parada que já virou marca registrada do treinador Marcelo Fernandes, o Peixe abriu o placar com o zagueiro Joaquim de cabeça.



> POLÊMICA! O árbitro da partida marcou penalidade após Dodô, que estava de costas para o lance, encostar com a mão na bola. Apesar da revolta santista, o juiz confirmou a infração após analisar no VAR e Robson deixou tudo igual no placar.



> MAIS UMA POLÊMICA! Willian Farias, que já havia recebido um cartão amarelo por reclamação, fez uma falta, no mínimo duvidosa, recebeu o segundo cartão e deixou o Coxa com um a menos.