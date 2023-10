O lançamento viria em boa hora, já que o time vinha de uma arrancada de três vitórias seguidas, quebra do tabu contra o Palmeiras, mas sucumbiu no Rio Grande do Sul para o Internacional, e saiu derrotado por 7 a 1, maior goleada do Brasileirão até agora e a segunda pior da história do Peixe no torneio. O Santos se volta para o jogo decisivo contra o Coritiba, nesta quinta (26) na Vila Belmiro.