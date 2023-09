O Santos ficou um pouco mais aliviado após reencontrar o caminho da vitória diante do Bahia, mas o clube do litoral paulista permanece na zona de rebaixamento e com indícios fortes de que pode cair para a segunda divisão. Ainda com 14 rodadas para o fim do Brasileirão, o Peixe vai cair ou não para a segunda divisão? A redação do Lance! opinou sobre o tema.