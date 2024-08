Santos terá novidade em todas as áreas do campo contra o Amazonas

Carille passa por má fase no Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 04:40 • Santos (SP)

O Santos enfrenta o Amazonas, neste sábado (24), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 23° rodada do Brasileirão Série B. O técnico do Peixe, Fábio Carille, tem à disposição o atacante recém-chegado Wendel Silva, que pode estrear na equipe com a ausência de Willian Bigode, e pode contar com mudanças em diversos setores.

Bigode está fora do jogo porque apresentou dores no joelho direito. Wendel Silva, então, pode ganhar chance, a depender do desempenho de Julio Furch, frequentemente titular no comando do ataque.

O lateral JP Chermont é desfalque para a partida, juntamente com Hayner. Os laterais receberam o terceiro cartão amarelo contra o Guarani e estão fora do duelo com o Amazonas. O retorno de Giuliano é provável. Após se recuperar de uma lesão muscular na região posterior da coxa direito, já está apto para entrar em campo.

Santos e Amazonas se enfrentam pela 24° rodada do Brasileirão Serie B (Foto: Reprodução / Instagram @fabiocarille)

Situação do Peixe na Série B

O Santos segue em segundo lugar na tabela, com 38 pontos, atrás do Mirassol. Caso o Peixe vença a partida contra o Amazonas, pode voltar a ser líder, a depender do jogo do adversário paulista.

Carille já mostrou não estar satisfeito com o rendimento do time nas últimas partidas. Mas essa insatisfação também parte dos torcedores, que criticaram a equipe nos últimos jogos via redes sociais.

Amazonas

A equipe do Amazonas vem de duas vitórias consecutivas (CRB 2 a 0 e Ponte Preta 2 a 1). Os seis pontos conquistados nas últimas partidas fizeram com que a equipe subisse para a 10° posição.

Provável escalação do Santos

Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Sandry (Diego Pituca) e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva (Furch).

Provável escalação do Amazonas

Marcos Miranda; Ezequiel, Miranda, Alexis Alvarino e Fabiano; Ênio, Cauan Barros, Erick e Matheus Serafim; Diego Torres e Luan Silva.