Santos terá atrações para comemorar os 108 anos da Vila e o Dia das Crianças

Vila Belmiro completa 108 anos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 12:01 • Santos

O Santos preparou atrações para comemorar o Dia das Crianças neste sábado (12), quando o Peixe enfrentará o Mirassol, às 18h30, na Vila Viva Sorte, que completa 108 anos no mesmo dia. O patrocinador master da equipe alvinegra, Viva Sorte, convidou 420 crianças de instituições da Baixada Santista para assistirem a partida.

A partir das 15h, as crianças que forem no Jardim Pelé, na Rua Princesa Isabel (próximo ao portão 10) ganharão pipoca e algodão doce, além de poderem fazer pinturas no rosto. E para alegrar ainda mais o dia especial, estarão presentes os mascotes mais amados pela criançada, o Baleinha e o Baleião.

Quem for ao Jardim Pelé ainda poderá tirar uma foto com os jogadores no totem digital e participar de um quiz na transmissão ao vivo da Santos TV.

Casa do Santos, Vila Viva Sorte terá ativações para o Dia das Crianças (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

A Canção, também patrocinadora oficial, participará da ação. A empresa doará alimentos para as crianças convidadas comerem durante a partida. Elas também ganharão refrigerante e água.

No intervalo da partida entre Santos e Mirassol, um parabéns muito especial. Para comemorar os 108 anos da Vila Viva Sorte, os funcionários mais antigos estarão em campo para homenagear todos que fizeram parte da história da Vila mais famosa do mundo. Todos com uma camisa personalizada para a data especial.