Santos tem sequência negativa na Vila Belmiro semelhante a de ano do rebaixamento

Santos completou quatro jogos sem vencer (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 06:30 • Santos (SP)

O Santos não vence em casa há quatro rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro e iguala sequência de quando foi rebaixado em 2023. A última vitória do Peixe foi contra o Coritiba, em julho deste ano, com o placar final de 4 a 0.

A equipe alvinegra santista tem a sétima melhor campanha como mandante do campeonato, acumulando sete vitórias, duas derrotas e três empates em 12 jogos. No total, 24 pontos foram conquistados na Vila Viva Sorte.

O Santos empatou com Sport, Amazonas e Ponte Preta, e foi derrotado pelo Avaí. Em contrapartida, no ano passado, empatou com o Cuiabá e São Paulo e foi derrotado pelo Fluminense e Fortaleza, que culminou no seu rebaixamento à Série B do campeonato.

Santos repete sequência negativa de quando foi rebaixado ano passado (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

No momento, o Peixe ocupa a segunda posição na tabela, com 43 pontos, um atrás do líder Novorizontino. Com 13 rodadas para o fim da competição, a disputa pelo acesso entre os times do G4 está acirrada, e o acesso do Santos à Série A ainda não está encaminhado. O Mirassol e o Vila Nova totalizam 42 pontos e ocupam o terceiro e quarto lugar, respectivamente.

Sequência do Santos

O próximo confronto do Santos é contra o América-MG, neste domingo (15), às 16h (horário de Brasília), na Vila Viva Sorte pela 26° rodada do Brasileirão Série B.