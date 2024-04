Deyverson em ação pelo Cuiabá (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Rafael Oliva e Rafael Marson • Publicada em 19/04/2024 - 17:11 • São Paulo (SP)

O Santos busca opções para posição de centroavante e tem interesse na contratação de Deyverson, do Cuiabá. A negociação, contudo, é complicada.

A chegada de Deyverson ao Santos é complexa porque o atacante tem multa rescisória milionária com o Dourado. O valor é de R$ 20 milhões, cifras que hoje estão fora da realidade financeira do Peixe.

O contrato do centroavante com o Cuiabá vale até o fim de 2026, e ele está afastado do Dourado por questões disciplinares.

No radar do Santos, o centroavante sequer embarcou com a delegação do Cuiabá para Porto Alegre, onde o time enfrentará o Grêmio, pela terceira rodada do Brasileirão.

Deyverson retornou à capital mato-grossense ainda nesta quinta-feira (18), enquanto a equipe seguiu de Goiânia para o Rio Grande do Sul, após a derrota para o Vila Nova, na semifinal da Copa Verde. Em nota, o presidente Cristiano Dresch afirmou que o clube precisa de "jogadores comprometidos".

Deyverson soma oito gols na temporada (Foto: Gil Gomes/AGIF)

No último dia da janela de transferências no Brasil, o Santos anunciou as contratações do lateral Gonzalo Escobar, ex-Fortaleza, e do meia Patrick, que pertence ao Atlético-MG.