Santos contrata meia ex-Palmeiras e amigo de Neymar

Escrito por Fábio Lázaro e Rafael Oliva • Publicada em 19/04/2024 - 13:40 • São Paulo (SP)

O Santos acertou a contratação de um reforço para disputar a Série B: o meio-campista Serginho, que tem passagem pelo próprio Peixe, pelo Palmeiras e é amigo de Neymar.

O jogador estava no Maringá (PR), viajou para a Baixada Santista e deve realizar exames médicos nesta sexta-feira (19). A intenção é que ele seja regularizado rapidamente para estar na lista de inscritos do Peixe para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Serginho é formado nas categorias de base do Santos e fez parte da geração de garotos em que Neymar esteve. A dupla mantém amizade desde a infância. O craque do Al Hilal, da Arábia Saudita, parabenizou o amigo quando anotou gol contra o Flamengo, em vitória do Maringá sobre os cariocas na Copa do Brasil 2023.

De volta ao Santos, Serginho também passou pelo Palmeiras. O meia atuou no Verdão entre 2013 e 2014, sendo campeão da Série B no primeiro ano.

O meio-campista foi um dos artilheiros do Maringá na última temporada e, em seu currículo, ainda consta passagens por Oeste, Portuguesa, Ceará, Paysandu e clubes japoneses.