Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 15:02 • São Paulo (SP)

Patrick é oficialmente reforço do Santos. O meia de 31 anos, com passagens recentes por Internacional e São Paulo, chega ao Peixe após atuar na última temporada pelo Atlético-MG. Ele assinou, nesta sexta-feira (19), contrato definitivo válido até 31 de dezembro de 2026.

A expectativa é que o Santos desembolse cerca de R$ 5 milhões ao Atlético-MG por Patrick. O pagamento deve ser realizado a partir de 2025, de forma parcelada.

Natural do Rio de Janeiro, Patrick começou a carreira no Operário Ferroviário, do Paraná, em 2011. Ele teve passagens por Marcílio Dias, Caxias, Comercial, Goiás e Sport, antes de chegar ao Inter em janeiro de 2018.

No Colorado, o meia-atacante viveu a melhor fase da carreira. Em quatro temporadas, Patrick fez 199 jogos, 26 gols, 16 assistências e foi peça fundamental na equipe de Porto Alegre.

Titular em praticamente todos os jogos, o atleta ganhou o apelido de Pantera Negra em razão das comemorações de gols em alusão ao personagem.

Em 2022, ele acertou transferência para o São Paulo, onde também teve temporada de destaque, com 55 jogos, nove gols e oito assistências. No ano seguinte, Patrick foi para o Atlético-MG e permaneceu até acertar com o Santos.

Após passagem pelo Atlético-MG, Patrick jogará no Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)