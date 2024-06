Santos tem início de Série B parecido com o de grande que não subiu

Raul Baretta/Santos







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Santos precisa ligar o alerta na Série B. Nas primeiras oito rodadas da competição, o Peixe acumula três derrotas, o mesmo número de times grandes que não conseguiram o acesso imediato. No jogo contra o Botafogo-SP, em Londrina, nesta segunda-feira (3), o time foi derrotado por 2 a 1 e escancarou um certo desequilíbrio mental na equipe, que precisa abrir os olhos para subir.

Na atual campanha, o Santos tem oito jogos, cinco vitórias e três derrotas, com 16 gols marcados e sete sofridos. As derrotas do peixe foram para Amazonas, América e Botafogo-SP.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Campanha do Santos é similar a do Vasco, em 2021

Assim como o Santos, o Vasco tinha um time de nível para disputar a Série B em 2021. No comando de ataque, por exemplo, o grande nome era o de German Cano. Naquele ano, a equipe começou a competição com quatro derrotas, para Operário, Avaí, Cruzeiro e Goiás. No fim, não só não subiu, como amargou o 10º lugar no torneio.

Quem também começou mal e não subiu foi o Cruzeiro, que sofreu três derrotas nas primeiras oito partidas, contra Chapecoense, América e Brasil de Pelotas. Em 2021, a Raposa repetiu a dose, e em nenhum dos dois anos conseguiu o acesso.

Raul Baretta/Santos