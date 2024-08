Santos tem desfalques na defesa para duelo com o Paysandu; veja provável escalação

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 12:15 • Santos (SP)

Fábio Carille busca alternativas no banco de reservas do Santos para o duelo contra o Paysandu, nesta sexta-feira (9), em partida válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com problemas musculares, o zagueiro Gil e o meia Guliano não estarão à disposição da comissão técnica para o confronto. Com isso, João Basso e Serginho devem entrar na equipe titular.

JP Chermont, com uma torção no tornozelo, também é desfalque. A grande novidade do Santos será o retorno de Pedrinho. O jogador esteve perto de deixar o clube paulista nesta janela de transferências, mas após conversas com a diretoria, voltou a ser relacionado por Carille.

Assim, a provável escalação do Santos será: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, João Basso, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.

Fábio Carille será obrigado a promover alterações na escalação do Santos para duelo contra o Paysandu (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Invicto há nove rodadas, o Santos busca vencer o Paysandu para ampliar a vantagem na liderança da Série B do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Mangueirão.