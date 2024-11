Santos tem desfalque para sequência da Série B do Brasileirão

Fábio Carille, técnico do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 07/11/2024 - 12:53 • Santos (SP)

O Santos anunciou na tarde desta quinta-feira (7) que o meio-campista Serginho teve constada uma lesão muscular no reto femoral da coxa direita. O jogador, que foi titular no último compromisso da equipe, já iniciou tratamento com o departamento médico do clube.

+ Santos recebe sinal positivo de Neymar e mira contratação em 2025

+ Reforço do Santos passa por problemas nos bastidores e tem temporada apagada

Serginho sentiu um incômodo muscular e precisou ser substituído na segunda etapa da vitória por 3 a 0 sobre o Vila Nova, na Vila Viva Sorte, que encaminhou o retorno do Peixe à Série A do Campeonato Brasileiro.

Contratado em abril deste ano junto ao Maringá, o meio-campista chegou por empréstimo ao Santos, com opção de compra fixada no acordo. Ao todo, ele disputou 19 partidas pela equipe comandada por Fábio Carille, marcou dois gols e distribuiu três assistências.

Companheiro de Neymar nas categorias de base do Peixe, Serginho subiu ao time profissional em 2010, mas disputou apenas uma partida pela equipe principal. Posteriormente, passou por Oeste, Palmeiras (empréstimo) e Ceará, antes de se transferir para o futebol asiático, onde defendeu o Matsumoto Yamaga, do Japão, e o Daegu, da Coreia do Sul.

Em 2022, retornou ao Brasil para defender o Paysandu, antes de se transferir para o Maringá.

Serginho, meio-campista do Santos, foi diagnosticado com uma lesão muscular (Foto: Reinaldo Campos/AGIF

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos