Santos tem cobrança interna por reação na Série B

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 05:50 • São Paulo

O Santos vive um momento de oscilação na Série B do Brasileirão. Vice-líder da competição, a equipe acumula três jogos sem vencer, o que intensificou a pressão sobre o técnico Fábio Carille. A diretoria se reuniu com o elenco e a comissão técnica no início da semana, reforçou a confiança no trabalho do treinador e cobrou uma reação. O próximo compromisso do time é contra a Ponte Preta, sexta-feira, às 21h30, na Vila Viva Sorte.

Antes mesmo da reunião, ainda no fim-de-semana, o presidente Marcelo Teixeira publicou um recado nas redes com demonstração de confiança no trabalho e, que o time já havia enfrentado outra oscilação no campeonato.

Internamente, foi destacado que o grupo tem potencial para produzir mais, e os jogadores demonstraram apoio ao trabalho de Carille. Em coletiva depois do empate por 0 a 0 contra o Amazonas, o técnico falou sobre a importância da preparação para as partidas, e ressaltou que a equipe precisa estar mais focada desde o início da semana.

“Não dá para chegar e querer entrar no jogo dentro de campo. A preparação começa antes da partida quando a gente começa a mandar informações” - disse o comandante santista.

Em campo, o Santos se prepara para o duelo contra a Ponte. O técnico terá à disposição o atacante Willian Bigode, recuperado de dores no joelho, além dos retornos dos laterais JP Chermont e Hayner, e do atacante Pedrinho, todos liberados após suspensão. Por outro lado, o lateral-esquerdo Escobar, expulso na última rodada, desfalcará o time. A tendência é que Souza seja o substituto na posição.

Além da necessidade de vitória contra a Ponte para se manter firme na luta pelo acesso, o time busca acalmar os ânimos da torcida e afastar as vaias recentes.