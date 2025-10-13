Santos tem apenas duas vitórias em clássicos nesta temporada

O Santos acumula apenas duas vitórias em sete clássicos nesta temporada: ambas diante do São Paulo. Na próxima quarta-feira (15), o Peixe encara o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Confira o retrospecto:

SANTOS 1 X 2 PALMEIRAS - CAMPEONATO PAULISTA

O primeiro clássico do ano foi disputado antes da contratação de Neymar, contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do estadual. Foi a estreia do técnico Pedro Caixinha em clássicos. Na ocasião, o Peixe abriu o placar com Guilherme aos 35 minutos do primeiro tempo. Mas, levou a virada nos acréscimos. Thalys e Richard Rios marcaram pelo Verdão.

ESCALAÇÃO SANTOS X PALMEIRAS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso (Luan Peres), Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt (Hayner), Diego Pituca e Thaciano (Lucas Braga/ Rincón); Soteldo, Luca Meirelles (Wendel Silva) e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha

continua após a publicidade

SANTOS 3 X 1 SÃO PAULO - CAMPEONATO PAULISTA

A única vitória em clássicos na temporada até aqui foi na Vila Belmiro. Embalado pela contratação de Neymar, o Peixe venceu o Tricolor com dois gols de Guilherme, o artilheiro do estadual, e um do Menino da Vila Gabriel Bontempo. Lucas Moura abriu o placar do jogo, mas o Alvinegro logo conseguiu uma reação e contou com uma boa atuação do atacante Tiquinho Soares.

ESCALAÇÃO SANTOS X SÃO PAULO: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinicius Lira (Kevyson); Rincón, Diego Pituca, Soteldo (João Schmidt); Guilherme (Luca Meirelles), Gabriel Bontempo (Miguelito) e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha

continua após a publicidade

CORINTHIANS 2 X 1 SANTOS - CAMPEONATO PAULISTA

Na ocasião, o ex-jogador do Santos Yuri Alberto marcou em duas oportunidades. O Timão quebrou recorde de público na Neo Química Arena com mais de 47 mil torcedores e se consolidou como a melhor campanha da competição. Guilherme descontou para o Peixe. O duelo marcou o encontro de Neymar com Memphis Depay, que foi homenageado depois de herdar a camisa 10 de Garro.

ESCALAÇÃO CORINTHIANS X SANTOS: Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, João Basso (JP Chermont), Luan Peres e Leo Godoy (Escobar); Rincón (João Schmidt), Diego Pituca (Gabriel Bontempo), Neymar (Soteldo); Thaciano, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha

CORINTHIANS 2 X 1 SANTOS - SEMIFINAL DO CAMPEONATO PAULISTA

Neymar ficou no banco de reservas e não entrou em campo por causa da lesão na posterior da coxa esquerda. O Corinthians vinha pressionado por causa de uma derrota na Libertadores e o técnico Ramón Díaz balançava no cargo. Mas, o Corinthian contou mais uma vez com um gol de Yuri Alberto e também de Garro. O Santos empatou com Tiquinho Soares. Zé Ivaldo e Escobar foram expulsos da partida.

ESCALAÇÃO CORINTHIANS X SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermount (Leo Godoy), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Rollheiser) e Thaciano (Barreal); Soteldo (Deivid Washington), Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha

SÃO PAULO 2 X 1 SANTOS - CAMPEONATO BRASILEIRO

No primeiro clássico após a demissão de Pedro Caixinha, o Santos foi comandado pelo atual coordenados de futebol César Sampaio. No Morumbi, o Tricolor abriu o placar no início do primeiro tempo com Ferreira e André Silva. O Peixe descontou com Tiquinho, de pênalti. O rival encerrou uma sequência de quatro empates seguidos e deu respiro ao trabalho do técnico Luís Zubeldía. No fim da rodada, o Peixe entrou na zona do rebaixamento.

ESCALAÇÃO SÃO PAULO X SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy (JP Chermount), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt (Thaciano), Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Rollheiser; Barreal (Gabriel Veron); Tiquinho Soares e Guilherme (Deivid Washington). Técnico interino: César Sampaio

CORINTHIANS 1 X 0 SANTOS - CAMPEONATO BRASILEIRO

O Timão venceu com gol do Menino da Vila Yuri Alberto. Na ocasião, o Peixe chegou a figurar na penúltima posição na tabela, com apenas uma vitória em nove partidas. O Santos não contou com a presença de Neymar, que estava em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda. O Alvinegro foi comandado por Cléber Xavier.

ESCALAÇÃO CORINTHIANS X SANTOS: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Rincón, Zé Rafael (Gabriel Bontempo), Rollheiser (Luca Meirelles), Barreal (Thaciano); Soteldo (Matheus Xavier) e Tiquinho Soates (Deivid Washington).

SANTOS 1 X 0 SÃO PAULO - CAMPEONATO BRASILEIRO

O Santos venceu o São Paulo com gol de Guilherme, artilheiro do time na temporada com 15 tentos. O Tricolor estava com um time alternativo por causa de um jogo decisivo pela Libertadores. Foi a primeira e única vitória até aqui do técnico Juan Pablo Vojvoda. Na ocasião, o clube encerrou uma sequência de quatro partidas sem vitórias. Neymar não jogou por causa de uma lesão na coxa direita.

ESCALAÇÃO SANTOS X SÃO PAULO: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo (Barreal) e Rollheiser (Thaciano); Guilherme (Rincón) e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares)

➡️ Santos terá desfalques para o clássico contra o Corinthians

Confira os clássicos do Santos na temporada 2025:

22.01 - Santos 1 x 2 Palmeiras - Vila Belmiro - 3ª rodada do Campeonato Paulista (gol: Guilherme)

01.02 - Santos 3 x 1 São Paulo - Vila Belmiro - 6ª rodada do Campeonato Paulista (gols: Guilherme 2x e Gabriel Bontempo)



12.02 - Corinthians 2 x 1 Santos - Neo Química Arena - 9ª rodada do Campeonato Paulista (gol: Guilherme)

09.03 - Corinthians 2 x 1 Santos - Neo Química Arena - semifinal do Campeonato Paulista (gol: Tiquinho)



20.04 - São Paulo 2 x 1 Santos - Estádio do Morumbi - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro (gol: Tiquinho)

18.05 - Corinthians 1 x 0 Santos - Neo Química Arena - 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

21.09 - Santos 2 x 1 São Paulo - Vila Belmiro - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro (gol: Guilherme)

APROVEITAMENTO:

7 jogos

2V - 5D

28.6% aproveitamento

8 gols marcados

10 gols sofridos

3x São Paulo (2V - 1D)

3x Coritnhians (3D)

1x Palmeiras (1D)

Próximos clássicos:

28ª rodada - 15.10 - Santos x Corinthians - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque

13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa