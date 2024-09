Santos tem 400 jogadores mapeados como possibilidades de contratação

Laquintana fez sua estreia pelo Santos no último sábado (7) (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)







Publicada em 12/09/2024 - 06:40 • Santos, São Paulo

O Santos desenvolveu uma lista de 400 jogadores mapeados como possibilidades de contratação. O departamento de scout encontra e avalia potenciais atletas. O método facilita a análise para que o clube seja cada vez mais certeiro nas contratações, que são um fator importante diante as limitações financeiras do Peixe.

O processo passa por uma espécie de quartel general, em que nomes são levantados, mapeados e debatidos com o diretor de futebol do Santos, Alexandre Gallo. Cada atleta é categorizado como: pode chegar para protagonizar, briga por vaga no time titular ou apenas compõe o elenco. Além de indicar se é uma contratação viável ou complicada, dependendo do momento de cada jogador e seu clube atual.

A contratação de Yusupha Nije foi fruto do processo de scout do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

As indicações fazem parte do processo, mas não são a base dele. Se o jogador esta livre no mercado ou com boa projeção de saída de seu atual clube, ele é selecionado para o monitoramento de seu desempenho em campo e colocado ou não na lista.

A contratação do atacante, Yusupha Nije, foi fruto desse processo de scout da equipe santista, que também contratou o goleiro Renan, os atacantes Billy Arce, Wendel Silva e Laquintana e o zagueiro, Luan Peres.

O Peixe recebe o América-MG neste domingo (15). A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro Série B.