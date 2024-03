Santos e Bragantino se enfrentam na próxima quarta-feira (23) (Foto: Raul Baretta/ Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 18:14 • Santos (SP)

O Santos anunciou, neste sábado (23), que atingiu a marca de 40 mil ingressos vendidos para o duelo contra o Red Bull Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista, que será disputado na Neo Química Arena, casa do do Corinthians.

Nas redes sociais, Marcelo Teixeira, presidente do peixe, comemorou a marca e revelou que a torcida está próxima de esgotar a carga total de ingressos destinada para o confronto eliminatório.

"Estamos próximos de esgotar os ingressos, parabéns a todos!", escreveu o mandatário em uma publicação no Instagram.

Para atuar no estádio do rival, o Alvinegro Praiano terá que arcar com os custos operacionais da partida, que são de aproximadamente R$ 800 mil.

A oportunidade de levar maior público e, consequentemente, obter maior lucro, foi o principal motivo que levou a diretoria do Santos a alterar o local do confronto.

O Peixe, que não disputa uma final de Paulistão desde 2016, encara o Bragantino na próxima quarta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela semifinal da competição estadual.

Nas quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos superou a Portuguesa nos pênaltis (Foto: Fernanda Luz e Rafael Assunção/Ag. Paulistão)