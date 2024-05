Santos retoma conversas e busca contratação de Marcelo Grohe; entenda cenário

Grohe está livre no mercado após deixar o Al-Itihad (Foto: Reprodução/Al-Ittihad)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Fábio Lázaro • Publicada em 27/05/2024 - 11:13 • Santos (SP)

O Santos voltou a conversar com os representantes do goleiro Marcelo Grohe e está interessado na contratação do atleta de 37 anos, que está livre no mercado após deixar o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Não é a primeira vez que o clube alvinegro tenta a aquisição de Grohe. No início do ano, houve a tentativa, mas na época o profissional ainda pertencia ao clube árabe, que optou por não antecipar a liberação sem que houvesse uma compensação financeira.

Sem acordo, o Peixe, então contratou Gabriel Brazão, que chegou de graça à Vila Belmiro após rescindir de forma amigável seu vínculo com a Inter de Milão. Em contrapartida, a equipe italiana permaneceu com um percentual dos direitos econômicos em caso de um futura venda. A informação sobre o interesse em Grohe foi publicada inicialmente pelo ‘ge’ e confirmada pelo Lance!.

Mesmo com a chegada de Brazão em janeiro, João Paulo manteve a sua condição de titular até a última sexta-feira (25), quando sofreu uma lesão no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo durante a derrota do Santos para o América-MG, por 2 a 1, pela Série B do Brasileirão. O goleiro passou por cirurgia no fim de semana e não deve mais jogar nesta temporada.

João Paulo rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e desfalca o Santos até o fim da temporada (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

A baixa de João no gol santista foi o que motivou a retomada da diretoria às conversas com o estafe de Marcelo Grohe.

O departamento de futebol aproveitou que já tinha trânsito com o estafe do goleiro para retomar as negociações, agora sem o empecilho do Al-Ittihad. De toda forma, caso a contração se concretize, o profissional só poderia atuar com a camisa santista a partir do dia 2 de julho, quando abre a janela de transferências do meio do ano.