Santos rescinde contrato com jogador e inicia movimentações para janela de transferências

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafael Oliva • Publicada em 13/06/2024 - 13:44 • Santos (SP)

O Santos anunciou na manhã desta quinta-feira (13) a rescisão de contrato com o meia Ivonei, de 22 anos, que tinha contrato válido com o clube até julho de 2025. Fora dos planos da comissão técnica de Fábio Carille, o jogador já está liberado para procurar uma nova equipe.

De acordo com o próprio Santos, a rescisão faz parte de um processo de redução da folha salarial do elenco, iniciado em janeiro deste ano pelo presidente Marcelo Teixeira. Formado nas categorias de base do Peixe, Ivonei disputou 39 partidas, marcou um gol e distribuiu uma assistência.

Jogadores como Patrick e Cazares também estão fora dos planos da comissão técnica e devem deixar o clube no segundo semestre. O movimento visa liberar espaço na folha e, consequentemente, aumentar o fluxo de caixa do Alvinegro, que pretende reforçar a equipe para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro.

CONFIRA NOTA OFICIAL DO SANTOS SOBRE RESCISÃO COM IVONEI

"O Santos Futebol Clube e o meia Ivonei, de forma amigável, chegaram a um acordo para rescisão do contrato, que tinha validade até julho de 2025. O atleta já foi liberado para seguir com a carreira.

A ação também faz parte do processo de redução da folha de pagamento do departamento de futebol profissional do clube.

Menino da Vila, Ivonei fez sua estreia como profissional em 2020. Atuou em 39 jogos, com um gol e uma assistência com a camisa do Peixe.

O Santos Futebol Clube deseja sorte e sucesso nos próximos passos da carreira."