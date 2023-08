Se por um lado sete de nove jogadores não seguiram no Peixe, seis foram contratados. No início do ano, o Alvinegro anunciou as chegadas dos zagueiros Messias e Joaquim, atualmente titulares nas vagas que eram de Maicon e Bauermann. Os laterais Gabriel Inocêncio, ex-Água Santa, e João Lucas, ex-Cuiabá, também chegaram no período.