Santos x Athletico-PR: odds, estatísticas e informações do jogo pela 18ª rodada do Brasileirão

As duas equipes já se enfrentaram 61 vezes na história, e o Santos leva vantagem no número de vitórias contra o Athletico. Foram, até aqui, 29 do Peixe, 18 do Furacão e 14 empates. O time paulista marcou 90 gols e sofreu 66 do adversário desta rodada.