A temporada difícil do Santos, enfim, chegou ao fim. Após a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história, o time está de volta à elite e mira 2025 com bons olhos em busca de um recomeço. Entre os jogadores que ajudaram o Peixe a caminhar este ano, Gil foi quem mais teve minutos em campo.

continua após a publicidade

+ Botafogo envolve mais um jogador em proposta por Jair

O zagueiro de 37 anos mostrou que segue em boa fase. Foi titular absoluto da equipe, até então treinada por Fábio Carille, e acumulou 4487 minutos em 50 jogos - dos 54 do time - nesta temporada. Logo atrás de Gil, com uma partida a mais, mas alguns minutos a menos, está o volante e capitão Diego Pituca, que somou 4388 minutos nos gramados.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O volante João Shcmidt vem na terceira posição do ranking do Peixe, com 4133 minutos em campo em 49 jogos disputados. Depois, aparece Guilherme, em quarto lugar. O artilheiro da equipe atuou em 46 jogos e fez 3806 minutos. Em quinto, fechando a lista, aparece o venezuelano Otero, que acabou de deixar o time para jogar no Nacional-URU. Em 2024, ele jogou 2995 minutos em 51 duelos.

continua após a publicidade