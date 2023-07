O Santos está ativo no mercado de transferências e volta suas atenções para jogadores nascidos fora do Brasil. O costarriquenho Juan Pablo Vargas está perto de ser oficializado como reforço do Peixe e se juntará aos outros seis estrangeiros do Alvinegro, sendo que o limite permitido pela CBF é que os times relacionem sete 'gringos' por jogo.