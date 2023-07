As equipes se enfrentam no sábado (29), às 16h, no Maracanã

Fluminense x Santos: odds, estatísticas e informações do jogo pela 17ª rodada do Brasileirão

Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Santos entram em campo no estádio do Maracanã, às 16h, deste sábado (29).



As equipes vivem uma situação diferente na competição nacional. Enquanto o time carioca busca a vitória para entrar no G6, o time paulista precisa vencer para se afastar da incômoda zona de rebaixamento.

<strong>Estatísticas</strong>

Em Campeonatos Brasileiros, Fluminense e Santos já se enfrentaram 64 vezes na história, sendo 36 jogos com mando do Flu e 28 com mando do Peixe.



Nos números gerais, o confronto é bastante equilibrado. Foram 27 vitórias do Fluminense, 23 do Santos e 14 empates. Nos duelos disputados no Rio de Janeiro, no entanto, o Tricolor é disparado melhor: 22 vitórias, cinco empates e nove derrotas.

Dica de aposta recomendada

Na Lance! Betting, as odds mostram que o Fluminense é o grande favorito a vencer o jogo. A vitória do Flu pagará 1.56, com o empate em 3.95. A vitória do Peixe paga, até o momento, 6.40. Vale lembrar que as odds podem sofrer alterações até o horário da partida.

A sugestão de aposta de hoje é em uma vitória simples do Fluminense, podendo arriscar até um resultado exato por 1 a 0, já que o time carioca tem média de gol de 1.31 por jogo.

<strong>Momento das equipes</strong>

O time comandado por Fernando Diniz é o sétimo colocado da tabela de classificação do Nacional, com 25 pontos. A equipe vem de derrota para o Coritiba, no Couto Pereira, por 2 a 0.

O Santos, por sua vez, vem de um empate com o líder Botafogo, por 2 a 2, na Vila Belmiro. Após abrir 2 a 0 no placar, o time de Paulo Turra cedeu o empate ao líder do campeonato. Na tabela, o Peixe é o 14º, com 17 pontos.

Informações gerais do jogo