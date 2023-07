O camisa 34 atuou em quase todos os jogos do Alvinegro no ano e soma 39 partidas entre Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana em 2023. João Paulo só não participou do confronto do Santos com o Blooming, pela 'Sula', quando o treinador Paulo Turra estreou no comando técnico e utilizou os reservas.