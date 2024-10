Destaque do Santos, Guilherme celebra vitória e elogia companheiro de equipe

Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 28/10/2024 - 21:21 • São Paulo (SP)

Principal destaque do Santos na vitória sobre o Ituano, por 2 a 0, nesta segunda-feira (28), Guilherme foi autor de um gol e de uma assistência. O resultado mantém o Peixe na liderança da Série B do Brasileiro, com 62 pontos, e pode confirmar o acesso já na próxima rodada.

+ Santos vence o Ituano e se aproxima do acesso à Série A do Brasileirão

Após a partida, o camisa 11 fez questão de demonstrar sua felicidade pelo momento em que vive e, principalmente, pelo trabalho coletivo. Sobrou também espaço para elogiar o goleiro Diógenes, companheiro de equipe que fez sua estreia na meta do Santos.

- Feliz. Mais um gol e assistência. Mais importante é a vitória do grupo. Uma honra trabalhar com esse grupo. Nos momentos mais difíceis do ano nós nos juntamos. Mais uma vez nessa decisão. Ressaltar o trabalho do Diógenes. Nem pareceu uma estreia. Foi seguro, fez um grande jogo. Estamos felizes por ele. Ele sabe da confiança que temos nele. Não tínhamos dúvida que ele faria um grande jogo. Nos ajudou muito. Parabéns ao nosso companheiro - afirmou Guilherme.

Guilherme divide a artilharia do Santos na Série B com Giuliano, com nove gols cada um. Na próxima rodada, o Santos volta a campo para enfrentar Vila Nova, na Vila Belmiro, no sábado (2), às 16h30. Caso vença, o Peixe pode já garantir o acesso à elite do Nacional.