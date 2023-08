Paulo Roberto Falcão foi o primeiro 'homem forte' do futebol do Santos durante a gestão do atual presidente Andres Rueda, que tinha multa rescisória em seu contrato. No entanto, esse valor não foi cobrado quando o dirigente pediu demissão do clube alvinegro na última quinta-feira (3). Porém, o clube alvinegro precisou pagar essa indenização para formalizar a saída do técnico Paulo Turra três dias depois.