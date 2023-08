Fernandes deixou o Santos logo após a chegada de Lisca para o comando técnico do clube. Ele ficou incomodado com a decisão da diretoria de colocar um auxiliar do treinador gaúcho no confronto diante do Botafogo, no primeiro turno do Brasileirão do ano passado, que ocorreu no mesmo dia do acerto do Peixe com Lisca, que também tinha uma preferência por não trabalhar com comissões técnicas permanentes.