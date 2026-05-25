Oposição no Conselho Deliberativo se manifesta sobre novo estatuto do Santos

Alguns membros da oposição do Conselho Deliberativo do Santos emitiram uma nota nesta segunda-feira (25) explicando pontos das emendas propostas na votação do novo estatuto, que começou a ser analisado na semana passada e gerou muitos protestos das torcidas organizadas na Vila Belmiro.

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Um dos pontos esclarecidos no comunicado é a questão da margem de participação do clube em uma eventual estrutura societária, que passou de 10% para 20%. Ainda sobre o tema da SAF, ficou estabelecida a ampliação do prazo para análise, por parte do Conselho Deliberativo, de qualquer proposta societária antes de eventual deliberação em Assembleia Geral com os sócios.

Além disso, outro tema polêmico abordado e resolvido nas emendas foi o direito de participação e voto nas Assembleias Gerais para associados com três anos completos e ininterruptos no quadro social do Santos, impedindo a ampliação para cinco anos, proposta inicialmente.

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A próxima reunião do Conselho Deliberativo será nesta quinta-feira (28), com primeira chamada prevista para as 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

No último encontro, a sessão terminou antes da votação do tema considerado mais polêmico: a exigência de dois mandatos como conselheiro para que um interessado possa se candidatar à presidência. A proposta foi acatada pela comissão do estatuto, presidida por Celso Pires. Atualmente, o estatuto do Santos exige que o associado tenha dez anos de clube para conquistar o direito de disputar o cargo de presidente.

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A oposição alega que a medida dos dois mandatos dificultaria novas candidaturas, limitando o poder do clube aos mesmos nomes presentes nas últimas eleições.

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Vila Belmiro durante o duelo entre o Santos e o Fluminense. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Confira nota oficial dos Conselheiros Independentes:

Diante da grande repercussão em torno das propostas de mudanças estatuárias no Santos Futebol Clube, nos cabe esclarecer que o apoio dos associados e torcedores foi fundamental para os resultados alcançados até aqui. Contudo, soma-se ao importante apoio popular a união de conselheiros insatisfeitos, comprometidos exclusivamente com o Santos FC, e com os sócios e torcedores, que atuaram para esclarecer sobre a gravidade de diversos pontos presentes nas propostas discutidas e apresentaram emendas fundamentais para modificar o texto originalmente encaminhado.

É importante destacar que, dentro do rito procedimental do Conselho Deliberativo, somente por meio da apresentação formal de emendas é possível alterar aquilo que foi inicialmente proposto. Não fossem as emendas apresentadas e defendidas por estes conselheiros, certamente o resultado das votações teria sido outro.

Inicialmente rejeitadas pela Comissão de Estatuto, as emendas foram revertidas e acolhidas após defesa dos conselheiros em plenário, representando mais uma vitória relevante para a democracia interna do clube e para a proteção dos direitos dos associados. Entre os principais pontos aprovados até aqui, destacam-se: