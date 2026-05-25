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Oposição no Conselho Deliberativo se manifesta sobre novo estatuto do Santos

Peixe poderá ter pelo menos 20% de participação em uma eventual estrutura societária

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Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 25/05/2026
16:56
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Vila Belmiro foi inaugurada em 12 de outubro de 1916. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
imagem cameraVila Belmiro foi inaugurada em 12 de outubro de 1916. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
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Alguns membros da oposição do Conselho Deliberativo do Santos emitiram uma nota nesta segunda-feira (25) explicando pontos das emendas propostas na votação do novo estatuto, que começou a ser analisado na semana passada e gerou muitos protestos das torcidas organizadas na Vila Belmiro.

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➡️ Santos pode ter alteração na data da eleição presidencial; novo estatuto será votado

Um dos pontos esclarecidos no comunicado é a questão da margem de participação do clube em uma eventual estrutura societária, que passou de 10% para 20%. Ainda sobre o tema da SAF, ficou estabelecida a ampliação do prazo para análise, por parte do Conselho Deliberativo, de qualquer proposta societária antes de eventual deliberação em Assembleia Geral com os sócios.

Além disso, outro tema polêmico abordado e resolvido nas emendas foi o direito de participação e voto nas Assembleias Gerais para associados com três anos completos e ininterruptos no quadro social do Santos, impedindo a ampliação para cinco anos, proposta inicialmente.

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A próxima reunião do Conselho Deliberativo será nesta quinta-feira (28), com primeira chamada prevista para as 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

No último encontro, a sessão terminou antes da votação do tema considerado mais polêmico: a exigência de dois mandatos como conselheiro para que um interessado possa se candidatar à presidência. A proposta foi acatada pela comissão do estatuto, presidida por Celso Pires. Atualmente, o estatuto do Santos exige que o associado tenha dez anos de clube para conquistar o direito de disputar o cargo de presidente.

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A oposição alega que a medida dos dois mandatos dificultaria novas candidaturas, limitando o poder do clube aos mesmos nomes presentes nas últimas eleições.

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Vila Belmiro durante o duelo entre o Santos e o Fluminense. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Vila Belmiro durante o duelo entre o Santos e o Fluminense. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Confira nota oficial dos Conselheiros Independentes:

Diante da grande repercussão em torno das propostas de mudanças estatuárias no Santos Futebol Clube, nos cabe esclarecer que o apoio dos associados e torcedores foi fundamental para os resultados alcançados até aqui. Contudo, soma-se ao importante apoio popular a união de conselheiros insatisfeitos, comprometidos exclusivamente com o Santos FC, e com os sócios e torcedores, que atuaram para esclarecer sobre a gravidade de diversos pontos presentes nas propostas discutidas e apresentaram emendas fundamentais para modificar o texto originalmente encaminhado.

É importante destacar que, dentro do rito procedimental do Conselho Deliberativo, somente por meio da apresentação formal de emendas é possível alterar aquilo que foi inicialmente proposto. Não fossem as emendas apresentadas e defendidas por estes conselheiros, certamente o resultado das votações teria sido outro.

Inicialmente rejeitadas pela Comissão de Estatuto, as emendas foram revertidas e acolhidas após defesa dos conselheiros em plenário, representando mais uma vitória relevante para a democracia interna do clube e para a proteção dos direitos dos associados. Entre os principais pontos aprovados até aqui, destacam-se:

  1. Ampliação do prazo para análise, pelo Conselho Deliberativo, de qualquer proposta societária envolvendo SAF antes de eventual deliberação em Assembleia Geral;
  2. Alteração do quórum necessário para homologação de eventual proposta relacionada à SAF. A proposta original previa aprovação por 50% + 1 dos votos válidos, mas conseguimos aprovar a exigência de voto afirmativo de 2/3 dos associados presentes em eventual Assembleia Geral;
  3. Garantia de maior legitimidade, debate qualificado e transparência nas decisões levadas aos
    associados, evitando processos apressados e sem ampla discussão institucional;
  4. Fortalecimento da proteção patrimonial do Santos Futebol Clube, elevando a participação mínima do clube em eventual estrutura societária de 10% para 20%.
  5. Impedimento de uma possível implementação acelerada de SAF em 2026 sem o devido debate institucional e transparência com os associados.
  6. Recolocamos a Diretoria Executiva sob competência disciplinar do Conselho Deliberativo, restaurando integralmente o papel fiscalizador do órgão e evitando brechas relacionadas à responsabilização e aplicação de penalidades;
  7. Garantimos a manutenção do direito de convocação de Assembleia Geral tanto pelos associados quanto pelo Conselho Deliberativo, preservando um dos pilares fundamentais da democracia interna do clube e protegendo a instituição contra eventuais omissões da Diretoria Executiva;
  8. Mantivemos o direito de participação e voto nas Assembleias Gerais para associados com 3 anos completos e ininterruptos no quadro social do Santos FC, impedindo a ampliação para 5 anos proposta inicialmente;

    Para encerrar, esclarecemos que NÃO foi aprovado qualquer benefício de ingressos gratuitos para conselheiros em jogos do Santos FC. Algo que repudiamos veementemente, afinal, somos sócios iguais a todos e temos os mesmos direitos e deveres. O benefício permanece restrito exclusivamente aos Conselheiros Honorários e Atletas Laureados, nossos ídolos eternos, e não ao Conselho Deliberativo em geral como vem sendo divulgado de maneira equivocada.

    Ainda restam muitos pontos sensíveis e controvertidos a serem debatidos. No próximo dia 18, enfrentaremos uma das discussões mais importantes de todo esse processo: os temas relacionados aos direitos políticos, que impactam diretamente o futuro institucional, democrático e eleitoral do Santos Futebol Clube.

    Por isso, reforçamos a necessidade de mobilização, participação e acompanhamento atento de todos os associados e torcedores comprometidos com a defesa do clube. Seguiremos atuando com independência, responsabilidade, transparência e compromisso exclusivo com o Santos Futebol Clube, sua história, seus associados e sua torcida.

    Assinado: Conselheiros Independentes e Comprometidos com o Santos Futebol Clube.

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