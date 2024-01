O Santos conseguiu se impor do começo ao fim, enquanto o Nova Venécia adotou postura defensiva e não conseguiu criar chances no contra-ataque. O primeiro gol saiu aos 37 minutos do primeiro tempo, com Enzo Monteiro. Aos 6 minutos do segundo tempo, Cássio tentou evitar um gol do Peixe com a mão e foi expulso. O Alvinegro Praiano aproveitou a vantagem e construiu a goleada na etapa final, aproveitando os espaços do adversário. Hyam e Miguelito foram os destaques da equipe de Orlando Ribeiro.