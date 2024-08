Santos ganha reforço no meio de campo para duelo com o Sport; veja provável escalação

Furch será titular no duelo contra o Sport (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 15:23 • Santos (SP)

Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos encara o Sport nesta sexta-feira (2), na Vila Belmiro, em partida válida pela 19ª rodada. Para o duelo, Fábio Carille deve manter a escalação base da equipe que está invicta há oito partidas na competição.

A grande novidade do Peixe é o retorno de Wesley Patati. O jovem de 20 anos volta a ser relacionado pela comissão técnica e pode ganhar minutos em campo após um mês sem atuar. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 1º de julho, contra a Chapecoense, quando disputou 45 minutos.

Recém-contratado pelo Santos, Billy Arce não foi registrado a tempo no BID e está fora do jogo. O meia já realiza trabalhos no CT Rei Pelé e deve estar à disposição de Carille no próximo compromisso da equipe, contra o Paysandu, fora de casa.

Apesar de realizar trabalhos internos no CT Rei Pelé durante a semana, o lateral-direito JP não preocupa a comissão técnica e seguirá como titular. Com isso, ele terá a companhia de Gil, Jair e Escobar no sistema defensivo.

Portanto, a provável escalação do Santos para o duelo com o Sport tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Julio Furch.