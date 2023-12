O Santos segue se reforçando para 2024 e encaminhou a contratação por empréstimo do lateral-esquerdo Jorge, que pertence ao Palmeiras e estava cedido ao Fluminense na última temporada. O Peixe está passando por uma grande reformulação na folha salarial após ser rebaixado à Série B. Com isso, o Alviverde deve arcar com a maior parte dos salários do atleta.