Alfredo Morelos é um atacante de 1,77m de altura, veloz e com bom poder de finalização. Ele disputou a Copa América de 2021 pela Colômbia e atuou as últimas seis temporadas no Rangers. No time escocês, o atleta realizou 269 partidas, marcou 125 gols e distribuiu 32 assistências, além de levantar uma taça do campeonato escocês e uma copa nacional.