Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Se o Santos começou a Série B do Brasileirão empolgando sua torcida com os resultados, as duas últimas rodadas mostraram que o time comandado por Fábio Carille precisa ligar o alerta. Diante do Novorizontino, na sexta-feira (7), às 21h, fora de casa, no entanto, o Peixe deve contar com os reforços de João Schmidt e Pedrinho.

O volante ficou de fora justamente nas duas derrotas do Santos, contra América-MG e Botafogo-SP, e já está pronto para retornar ao time titular.

Além de Schmidt, o atacante Pedrinho, que tratou uma pubalgia e está fora do time há um mês, desde a partida contra o Guarani. Com a ausência de Guilherme, a tendência é que o jogador tenha chances de entrar na partida.

A provável escalação do Peixe tem: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Willian Bigode e Patati (Pedrinho).

O Alvinegro ocupa a terceira posição na tabela de classificação da Série B, com 15 pontos em oito jogos, atrás do líder Goiás, que tem 17, e do Avaí, que tem 16.