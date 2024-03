O Santos fechou acordo com a Globo, e todos os jogos do Peixe como mandante durante a disputa da Série B do Brasileirão 2024 terão transmissão exclusiva e multiplataforma da emissora. O negócio foi fechado nesta sexta-feira (1), e prevê a exibição de todas as partidas que o clube tiver o mando de campo no Premiere, além de exibição de jogos também no Sportv e na TV Globo.