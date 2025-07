Willian Arão estreia pelo Santos e prega cautela: ‘Temos que continuar evoluindo’

O volante do Santos, Willian Arão, fez a estreia oficial com o Peixe justamente em um duelo com o ex-clube, o Flamengo, na última quarta-feira (16), na Vila Belmiro.

O Alvinegro venceu o líder do Campeonato Brasileiro com gol de Neymar. Arão entrou no jogo aos 43 minutos do segundo tempo, na vaga de Guilherme.

— Foi uma noite muito especial, né!? Fazer a estreia e vencer o líder do campeonato. A gente sabia que era um jogo muito importante e difícil. Obviamente, foi especial para mim, porque passei seis anos e meio lá no Flamengo, então tenho carinho pelo clube, mas foi muito especial poder reencontrá-los e vencê-los. E sabemos do nosso potencial, sabemos que a gente tem uma força muito grande. O apoio da nossa torcida foi fundamental também. A Vila estava lotada e eles fizeram a diferença, empurrando a gente, nos dando força, isso é muito importante para nós — afirmou o camisa 15.

Willian Arão fez a estreia pelo Santos diante do Flamengo, na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O camisa 15 do Santos:

O Santos vem de três vitórias nos últimos quatro jogos na temporada e se distanciou da zona do rebaixamento.

Contratado em julho, Willian Arão pregou cautela com o bom momento do Peixe.

— A gente tem que pensar passo a passo. Não é porque vencemos o líder que somos o melhor time do Brasileiro agora, e se perdermos lá na frente não seremos o pior time. Temos que ter calma e continuar evoluindo. A cada jogo que passa, a cada treino, a gente está construindo algo melhor. Então, se a gente continuar com esse pensamento de melhorar cada vez mais, jogo após jogo, com certeza estaremos onde o Santos FC merece estar, que é na parte de cima da tabela — concluiu Arão.

Carreira:

Willian Arão assinou com o Alvinegro Praiano até o dia 31 de dezembro de 2026. O jogador estava no Panathinaikos, da Grécia, onde fez 83 jogos e marcou quatro gols. A ida para o Santos marca um reencontro do atleta com o técnico Cléber Xavier. Os dois trabalharam juntos no Corinthians, em 2012, quando o volante foi promovido aos profissionais.

Revelado pelo Corinthians, Willian Arão fez história atuando por clubes do Rio de Janeiro. Ganhou notoriedade com a camisa do Botafogo, em 2015. No ano seguinte, se transferiu ao Flamengo, onde permaneceu até 2022.

No Rubro-Negro, foi peça importante da equipe que conquistou os títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2019, sob comando de Jorge Jesus. Seu desempenho o credenciou a defender o Fenerbahce, da Turquia, e defendeu posteriormente as cores do Panathinaikos. Na Europa conquistou uma Copa da Turquia e uma Copa da Grécia.

Treino desta quinta-feira (17):

O elenco santista se reapresentou na tarde desta quinta-feira (17), no CT Rei Pelé, após a vitória sobre o Flamengo.

Os atletas que iniciaram o duelo fizeram trabalho regenerativo na academia, e o restante do grupo treinou no gramado.

O Peixe volta a entrar em campo neste sábado (19), contra o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia, em Mirassol, pela 15ª rodada do Brasileirão.

