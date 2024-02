Fábio Santos expôs bastidores da relação de Jorge Sampaoli com os jogadores do Atlético-MG, quando o técnico treinou o clube em 2020, último ano do ex-lateral no Galo. O ex-jogador chamou o argentino de "insuportável" e afirmou que o restante do elenco "desistiu" do bom convívio com o treinador.