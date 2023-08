15º colocado após a derrota para o Fluminense, o Santos tem apenas dois pontos a mais que o Bahia (primeiro time da zona do Z4 - 17º colocado) e três acima do Coritiba (18º). De acordo com levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que calcula as probabilidades de cada time no Brasileirão, o Alvinegro tem 39,7% de ser rebaixado. Na última semana, o cálculo era de 34,7%.