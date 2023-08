O defensor deve realizar exames médicos, assinar contrato, e ser anunciado nesta terça-feira (1) — se tudo correr dentro do esperado. Vargas será o quinto reforço alvinegro, pois o time contratou nesta janela o zagueiro João Basso, o lateral-esquerdo Dodô, o volante Jean Lucas e o atacante Julio Furch, além de firmar pré-contrato com o meio-campista Diego Pituca. Também existem tratativas com o meia Nonato, ex-Fluminense.