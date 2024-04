Santos busca “cereja do bolo” para fechar troca envolvendo Felipe Jonatan com o Fortaleza

Felipe Jonatan tem saída encaminhada do Santos para o Fortaleza (Foto: Ivan Storti / Santos FC)







Escrito por Fábio Lázaro • Publicada em 15/04/2024 - 22:04 • Santos (SP)

O Santos ainda não firmou a saída do lateral-esquerdo Felipe Jonatan para o Fortaleza, pois deseja envolver um segundo jogador na troca: o meia Tomás Pochettino.

Há um acordo entre as diretorias dos clubes envolvidos para a troca entre Felipe e Gonzalo Escobar. Ambos têm contratos próximos do fim e rescindiriam amigavelmente para trocarem de clube. Porém, os santistas “forçam” para que o negócio fique melhor para o seu lado.

O contato por Pochettino, no entanto, é mais difícil de evoluir. O Alvinegro Praiano já chegou a sinalizar o interesse à direção do Leão do Pici que, por sua vez, não se mostrou animada em evoluir a tratativa.

A ideia do Santos é ter Pochettino por empréstimo até mesmo aceitando um valor fixado para aquisição em definitivo, já que o argentino tem contrato até dezembro de 2025 com o Fortaleza. Em caso de acesso à primeira divisão no fim do ano, o Peixe exerceria a opção de compra, dependendo da importância do meio-campista na campanha.

Pochettino é uma peça que agrada o técnico Fábio Carille, que busca a contratação de atletas versáteis para o meio-campo e ataque. O treinador deseja atuar em alguns jogos da Série B no 4-4-2 e, para isso, seria interessante ter meias que possam jogar em mais de um espaço no setor. É o caso de Tomás, que atuar como armador, terceiro homem de centro e até mesmo segundo volante.

O meia argentino é visto como a “cereja do bolo” para o Santos no segundo semestre, já que atua em uma faixa de campo parecida com a de Patrick, reforço próximo de ser anunciado pelo Peixe, mas com características diferentes, mais leve e participativo nas ações ofensivas. Outro fator que joga a favor de Pochettino é a possibilidade de jogar mais avançado, suprindo possíveis ausências de Cazares e Giuliano, que tiveram histórico de lesões durante o Paulistão — o primeiro, inclusive, ainda não convenceu tecnicamente, também.

Ainda que o negócio por Pochettino não avance, a troca entre Santos e Fortaleza envolvendo Felipe Jonatan e Gonzalo Escobar deve acontecer. As duas equipes já estão acertadas quanto a isso.