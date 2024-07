Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 20/07/2024 - 21:25 • São Paulo (SP)

O Santos deve concretizar a venda do zagueiro Joaquim ao Tigres, do México. As conversas evoluem de forma positiva, e os valores giram em torno de 8 milhões de dólares (R$ 44,8 milhões, segundo a cotação atual), de acordo com apuração do Lance!.

Ainda não houve a formalização da proposta, mas os clubes envolvidos estão otimistas com as tratativas. As partes acertam arestas para, a partir disso, prepararem as documentações.

Joaquim está no Santos desde 2023 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O Santos deve se reunir com o estafe do Joaquim no início da próxima semana, e a expectativa é de um desfecho positivo junto ao Tigres. A tendência é que a negociação envolva o abatimento de uma dívida do Peixe com os mexicanos pela contratação em definitivo de Soteldo, que aconteceu no ano passado.

Anteriormente, o zagueiro despertou interesse de Botafogo, Bahia e Olympiacos, da Grécia. Entretanto, as negociações não avançaram.

Joaquim no Santos

Em fevereiro de 2023, o Santos pagou 3 milhões de euros (R$ 16,7 milhões, à época) ao Cuiabá por 80% dos direitos econômicos de Joaquim, que assinou contrato válido até dezembro de 2026.

Confira os números do zagueiro em toda passagem pelo Peixe (dados: Sofascore)

66 jogos

5 gols

4 assistências

70% eficiência nos duelos

579 ações defensivas

51 faltas cometidas

19 dribles sofridos

Nota Sofascore 7.10