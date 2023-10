- O Rincón se encaixou muito bem no esquema, no clube. É nosso capitão. Com certeza faz falta em qualquer equipe. Nos portamos bem, ele volta em Porto Alegre, é um reforço, perdemos Jean Lucas e João Paulo. Os que entram dão conta do recado, não podemos lamentar. Quem entra resolve como já resolveu. Não é o peso dele, é de todos. Ótimo profissional, mas a equipe correspondeu e fez um bom jogo - declarou o treinador do Santos.