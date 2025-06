O elenco profissional do Santos segue em recesso durante a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, mas nesta quinta-feira (19) o elenco feminino do Peixe tem compromissos, tanto na equipe profissional quanto no time de base.

Agenda:

O elenco do time masculino do Santos está em período de folga geral e retorna aos treinos no dia 26 de junho. A pausa ocorre por conta da interrupção no calendário nacional durante a preparação das equipes para o Mundial de Clubes da Fifa.

Preparação das Sereias da Vila

As Sereias da Vila treinam no período da manhã desta quinta-feira visando confronto contra o Ação Futebol, clube do Mato-Grosso, em confronto válido pela partida de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino Série A2. O jogo acontece no sábado (21).

Elenco feminino do Santos treinou no CT Meninos da Vila nesta quinta-feira. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Duelo do Santos pelo Brasileirão Feminino A2

Enquanto a equipe principal se prepara para o jogo do fim de semana, o elenco sub-20 das Sereias da Vila entram campo na tarde desta quinta-feira (19) também por uma competição nacional. Pelo Brasileirão Feminino Sub-20, o Santos enfrenta o Criciúma, às 15h, no Estádio Espanha, pela fase de grupos da competição.

Destaque na Seleção Brasileira Feminina

Um dos nomes do elenco sub-20 feminino do Santos também é destaque por ter integrado o elenco principal da Seleção Feminina, que faz a reta final da preparação para a Copa América Feminina. A atacante Evelin Bonifácio se apresentou no CT da Granja Comary, em Teresópolis, Rio de Janeiro, para fazer trabalhos com o time principal, comandado por Arthur Elias.

Evelin e outras dez atletas de categorias de base foram chamadas para integrar a atividade. A jogadora tem sido destaque do time santista desde a categoria sub-17.

