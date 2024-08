Santos apresenta Wendel Silva: “Estou me adaptando ao futebol brasileiro”

Wendel Silva acompanha o Peixe desde pequeno por Pelé e Neymar (Foto: Divulgação Santos)







Publicada em 27/08/2024

Emprestado pelo Porto, o atacante Wendel Silva foi apresentado pelo Santos nesta terça-feira (27) e vestiu a camisa 19. O jogador de 24 anos já fez a estreia pelo Peixe no empate por 0 a 0 contra o Amazonas na Vila no sábado pela Série B.

Revelado pelo Flamengo em 2020, Wendel e, no mesmo ano, seguiu para o Leixões, que disputa a segunda divisão de Portugal. Foram duas temporadas por lá com um rápido empréstimo para o Covilhã. Na temporada 2022/2023, o Porto adquiriu o atacante, que teve mais oportunidades pelo time B do clube e foi pouco aproveitado na equipe principal.

"No Porto tinha muitos atacantes e até o presidente veio falar comigo, que não dava pro treinador me subir por causa disso, e eu procurei um espaço pra poder jogar" - disse Wendel Silva sobre o motivo da troca de clube.

O contrato de empréstimo é de um ano, com uma cláusula que dá ao Santos a prioridade de compra, desde que Wendel Silva cumpra a meta de atuar em 60% dos jogos do time e marcar 15 gols no período.

"É possível. A gente que é centroavante vive de gols e eu vou trabalhar muito pra isso acontecer" - analisou Wendel sobre a meta de gols em um ano.

Wendel Silva foi apresentado dias após a estreia pelo time (Foto: Divulgação Santos)

Wendel Silva revelou o motivo de escolher o Santos, já que teve outras propostas nessa janela de transferências.

"É um clube gigante no futebol mundial. Acredito também que foi muito parte minha ter vindo pra cá. Eu vinha acompanhando muito o Santos desde pequeno, do Neymar, do Pelé. Então fiquei muito feliz quando soube da proposta e escolhi vir pra cá" - afirmou o atacante.

Depois de estrear contra o Amazonas, Wendel Silva é cotado para mais uma vez começar como titular do Santos na próxima partida pela Série B, sexta (30), contra a Ponte Preta, na Vila Viva Sorte.