O próximo jogo do Santos de Soteldo será neste domingo (27), contra o Atlético-MG. A partida marca a inauguração da Arena MRV, novo estádio do Galo, e acontece às 16h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 17ª colocação e tem 21 pontos, mesma pontuação do Bahia, o primeiro fora da zona do rebaixamento. O Z4 ainda conta com Vasco, Coritiba e América-MG.