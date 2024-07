Santos acerta venda recorde de Joaquim para o Tigres, do México; saiba valores

Santos acertou a saída de Joaquim para o Tigres, do México (Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 16:54 • Santos (SP)

O Santos anunciou a venda do zagueiro Joaquim para o Tigres, do México, por oito milhões de dólares (R$ 45 milhões). Essa foi a maior negociação da história do Peixe envolvendo um jogador da posição.

Em 2023, o clube havia comprado 60% dos direitos econômicos do atleta junto ao Cuiabá. No entanto, o Alvinegro havia se comprometido a adquirir outros 10% caso o defensor jogasse em mais de 60% das partidas, o que custou 750 mil euros (R$ 4,5 milhões) aos cofres. Com isso, o valor total da transferência pode chegar a 9,5 milhões de dólares (R$ 52 milhões).

Com a venda, o Santos se compromete a pagar essa parcela ao Cuiabá, mas também quitar uma dívida que possuía com o Tigres no valor de três milhões de dólares (R$ 16,9 milhões) pela compra de Soteldo. Devido a taxa, multa, custos de remessa internacional e juros, esses números podem subir para 4,5 milhões de dólares (R$ 25,4 milhões).

Desde que chegou ao Peixe, Joaquim fez 66 partidas e marcou seis gols. Com o dinheiro, o clube pretende investir em melhorias e modernização do Centro de Treinamento da equipe profissional, mas também na regularização do CT da base.