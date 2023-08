Nas últimas semanas, o Peixe já havia buscado informações sobre Aguirre, que foi demitido do Olímpia, do Paraguai, no mês passado, por conta dos maus resultados no campeonato paraguaio, onde os decanos estavam na penúltima colocação. Essas consultas foram feitas por um intermediário, que já recebeu "sinal verde" para ajudar o Alvinegro Praiano nas negociações.