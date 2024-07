Santos acerta empréstimo de Morelos ao futebol colombiano

Alfredo Morelos retornará ao futebol colombiano. (Foto: Abner Dourado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 13:43 • Santos (SP)

O Santos anunciou que Alfredo Morelos não seguirá no clube na temporada 2024. O atacante de 28 anos retornará ao futebol colombiano por empréstimo e vestirá as cores do Atlético Nacional, atual líder do campeonato local.

Revelado pelo Independiente Medellín, maior rival do novo clube, Morelos assinou vínculo de empréstimo até o final da temporada.

Morelos não estava sendo relacionado para os jogos no Santos. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O atacante chegou na temporada passada após o término do contrato com o Rangers, da Escócia. Pelo Peixe, teve dificuldade para reencontrar a fase artilheira dos tempos de Europa: Morelos conviveu com lesões e somou quatro gols e uma assistência em 20 jogos.

Fora dos planos da comissão técnica de Fábio Carille, o colombiano foi alvo de sondagens recentes do Atlético-MG, mas as conversas para o retorno ao exterior estavam mais avançadas.

No início da temporada, Morelos chegou a reduzir o salário para seguir no Peixe na Série B, porém, voltará a ter rendimentos mensais de aproximadamente R$1 milhão no ano que vem, valor acima do teto salarial santista.