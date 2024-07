Santos anuncia banco digital como novo patrocinador (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 13:20 • Rio de Janeiro

O Santos anunciou na tarde desta segunda-feira (15) o banco digital AQBank como novo patrocinador do clube. O contrato firmado entre as partes terá duração de 18 meses, ou seja, até dezembro de 2025.

A marca do AQBank será exposta na barra frontal do uniforme de jogo e treino do futebol masculino. Além disso, o contrato ainda inclui backdrop de entrevistas, placas no CT, ações com sócios, e-mail marketing, camarote para patrocinador, conteúdos na Santos TV e nas transmissões do canal oficial do Peixe.

A estreia da nova patrocinadora será contra o Ituano, nesta segunda-feira, às 20h, fora de casa, pela 15ª rodada da Série B. Os valores da parceria não foram divulgados.

- É também um reconhecimento à importância da marca no mercado do futebol e no meio marketing. Com certeza, essa união será duradoura e extremamente positiva - comemorou o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

A nova parceira prometeu ainda em 2024 descontos exclusivos, produtos personalizados e outras vantagens para o torcedor santista que contratar os serviços da empresa.